Bereaksi Atas Pemberontakan Wagner, Ukraina: Kekacauan di Rusia Adalah Keuntungan Kami

KYIV – Kekacauan akibat upaya pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner di Rusia telah memberikan keuntungan kepada Ukraina, kata pejabat negara itu pada Sabtu, (24/6/2023), Namun, masih perlu dilihat apakah pasukan Ukraina dapat memanfaatkan kekacauan dan situasi yang terjadi di Rusia tersebut atau tidak.

Pada malam, Yevgeny Prigozhin, pimpinan tentara Wagner, mengatakan dia menghentikan upaya pemberontakan ke Moskow, yang dia sebut sebagai "pawai untuk keadilan", setelah kesepakatan yang membebaskan dia dan tentara bayarannya dari tuntutan pidana. Kesepakatan itu juga mengasingkan Prigozhin ke Belarusia.

"Hari ini dunia melihat bahwa tuan dari Rusia tidak mengendalikan apa pun. Tidak ada sama sekali. Hanya kekacauan total," kata Zelenskiy dalam pidato video malamnya sebagaimana dilansir Reuters, mendesak sekutu Ukraina untuk menggunakan momen itu dan mengirim lebih banyak senjata ke Kyiv.

Pemberontakan Prigozhin, tantangan internal terbesar bagi Presiden Vladimir Putin sebagai pemimpin terpenting Rusia selama 23 tahun, telah memicu kekhawatiran keamanan global dan hiruk pikuk seruan antara Washington dan sekutunya untuk mengoordinasikan tindakan.

"Setiap kekacauan di belakang garis musuh bekerja untuk kepentingan kita," kata kantor berita Ukrinform yang dikelola negara mengutip Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pada Sabtu.