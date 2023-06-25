Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bereaksi Atas Pemberontakan Wagner, Ukraina: Kekacauan di Rusia Adalah Keuntungan Kami

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:10 WIB
Bereaksi Atas Pemberontakan Wagner, Ukraina: Kekacauan di Rusia Adalah Keuntungan Kami
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV – Kekacauan akibat upaya pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner di Rusia telah memberikan keuntungan kepada Ukraina, kata pejabat negara itu pada Sabtu, (24/6/2023), Namun, masih perlu dilihat apakah pasukan Ukraina dapat memanfaatkan kekacauan dan situasi yang terjadi di Rusia tersebut atau tidak. 

Pada malam, Yevgeny Prigozhin, pimpinan tentara Wagner, mengatakan dia menghentikan upaya pemberontakan ke Moskow, yang dia sebut sebagai "pawai untuk keadilan", setelah kesepakatan yang membebaskan dia dan tentara bayarannya dari tuntutan pidana. Kesepakatan itu juga mengasingkan Prigozhin ke Belarusia.

"Hari ini dunia melihat bahwa tuan dari Rusia tidak mengendalikan apa pun. Tidak ada sama sekali. Hanya kekacauan total," kata Zelenskiy dalam pidato video malamnya sebagaimana dilansir Reuters, mendesak sekutu Ukraina untuk menggunakan momen itu dan mengirim lebih banyak senjata ke Kyiv.

Pemberontakan Prigozhin, tantangan internal terbesar bagi Presiden Vladimir Putin sebagai pemimpin terpenting Rusia selama 23 tahun, telah memicu kekhawatiran keamanan global dan hiruk pikuk seruan antara Washington dan sekutunya untuk mengoordinasikan tindakan.

"Setiap kekacauan di belakang garis musuh bekerja untuk kepentingan kita," kata kantor berita Ukrinform yang dikelola negara mengutip Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pada Sabtu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement