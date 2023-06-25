Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Yevgeny Prigozhin, Bos Tentara Bayaran Wagner yang Lakukan Pemberontakan di Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |13:58 WIB
Profil Yevgeny Prigozhin, Bos Tentara Bayaran Wagner yang Lakukan Pemberontakan di Rusia
Bos perusahaan tentara bayaran Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. (Foto: Reuters)
MOSKOW – Kelompok tentara bayaran Wagner melancarkan upaya pemberontakan untuk menggulingkan kepemimpinan militer Rusia. Pemberontakan itu diakhiri pada Sabtu, (24/6/2023) setelah bos Wagner, Yevgeny Prigozhin, setuju untuk mengasingkan diri dari Rusia dan tuntutan pidana terhadap dirinya dicabut.

Prigozhin yang dikenal dengan kepala gundulnya adalah salah satu tokoh yang menonjol dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Pria berusia 62 tahun itu merekrut ribuan tahanan untuk bertempur bersama grup Wagner, sebelum dia berseteru dengan kementerian pertahanan dan militer Rusia, terkait dengan rencana militer dan kiriman amunisi, dan meluncurkan pemberontakan.

Dikenal dengan julukan ”koki Putin”, Prigozhin adalah seorang taipan katering yang memiliki kontrak dengan pemerintah Rusia. Dia diketahui memiliki hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan keduanya berasal dari St. Petersburg.

Diwartakan Reuters, setelah menjalani hukuman penjara yang lama pada 1980-an, Prigozhin mulai menjual hotdog di kampung halamannya. Dia segera mulai membangun saham di jaringan supermarket, dan akhirnya membuka restoran dan perusahaan kateringnya sendiri.

