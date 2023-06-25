Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tahanan Bangladesh Dapat 4 Tahun Keringanan Hukuman Setelah Gantung 26 Narapidana dalam Penjara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |14:36 WIB
Tahanan Bangladesh Dapat 4 Tahun Keringanan Hukuman Setelah Gantung 26 Narapidana dalam Penjara
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

DHAKA - Seorang narapidana di Bangladesh memicu kontroversi di negaranya sendiri setelah dibebaskan empat tahun empat bulan lebih awal karena menggantung 26 tahanan selama dia di penjara.

pada 1991, Shahjahan Bhuiyan dijatuhi hukuman 42 tahun penjara karena pembunuhan, tetapi dia menjalani hukuman empat tahun empat bulan lebih sedikit dengan melakukan eksekusi terhadap 26 orang sesama narapidana selama dia di penjara. Pria berusia 74 tahun itu menerima keringanan dua bulan untuk setiap eksekusi, yang ditambah dengan perilaku baiknya dan aspek lainnya, mempersingkat hukumannya hampir satu dekade.

Dilansir dari Oddity Central, Shahjahan menjadi algojo di Penjara Pusat Dhaka pada 2001, setelah memberi tahu petugas penjara bahwa dia tahu cara menangani tali. Bangladesh adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang menerapkan hukuman mati dengan cara digantung, sehingga keahlian Shahjahan Bhuiyan sangat dihargai.

“Saya bersenang-senang,” kata Bhuiyan kepada wartawan saat dia keluar dari Penjara Pusat Dhaka. “Saya menjalani hukuman penjara untuk waktu yang lama, tetapi pihak berwenang memastikan kenyamanan saya dan menghormati saya.” 

Halaman:
1 2
      
