Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meninggal 1.300 Tahun Lalu, Wajah Gadis dengan Salib Emas Terungkap Lewat Rekonstruksi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:32 WIB
Meninggal 1.300 Tahun Lalu, Wajah Gadis dengan Salib Emas Terungkap Lewat Rekonstruksi
Kerangka yang ditemukan di Trumpington, Cambridgeshire, Inggris pada 2012. (Foto: Unit Arkeologi Universitas Cambridge)
A
A
A

PARAS seorang gadis yang meninggal lebih dari 1.300 tahun lalu telah terungkap melalui rekonstruksi wajah.

Kerangkanya ditemukan terkubur di tempat tidur kayu, dengan salib emas dan garnet di dadanya, di Trumpington, Cambridgeshire, Inggris, pada 2012.

Foto hasil rekonstruksi wajah itu akan dipajang sebagai bagian dari pameran Universitas Cambridge, demikian dilansir dari BBC Indonesia

Spesialis Anglo-Saxon, Dr Sam Lucy mengatakan, "sebagai seorang arkeolog, saya terbiasa dengan orang-orang tanpa wajah" jadi "sangat menyenangkan" bisa melihat bagaimana rupanya.

Seniman forensik, Hew Morrison, merekonstruksi wajahnya menggunakan pengukuran tengkorak perempuan muda dan data kedalaman jaringan perempuan Kaukasia.

"Mata kirinya sedikit lebih rendah, sekitar setengah sentimeter, dibandingkan mata kanannya -- ini akan sangat kentara semasa hidupnya," kata dia.

Analisis spesialis baru tentang tulang dan gigi remaja abad ke-7 itu telah mengungkapkan lebih banyak hal soal kehidupannya yang singkat.

Gadis itu lahir di sekitar Pegunungan Alpen, kemungkinan di Jerman selatan, lalu pindah ke Cambridgeshire setelah dia berusia tujuh tahun. Pola makannya berubah begitu dia tiba di Inggris.

"Kami sekarang tahu bahwa proporsi proteinnya menurun, yang menunjukkan bahwa dia makan lebih banyak daging dan produk susu saat berada di Jerman selatan dibandingkan saat tiba di Trumpington."

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033420/apa-saja-gelar-bangsawan-inggris-hAti1fco7F.jpg
Apa Saja Gelar Bangsawan Inggris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/18/3030735/janji-pm-baru-starmer-bangun-kembali-inggris-setelah-lama-alami-kekacauan-OAjb6ubQiz.jpg
Janji PM Baru Starmer, Bangun Kembali Inggris Setelah Lama Alami Kekacauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030375/akui-kalah-rishi-sunak-ucapkan-selamat-ke-pm-terpilih-inggris-keir-starmer-O4GlpsygJE.jpg
Akui Kalah, Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Terpilih Inggris Keir Starmer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030347/partai-buruh-menang-keir-starmer-jadi-pm-inggris-bersumpah-bawa-perubahan-dFoEwz5qZn.jpg
Partai Buruh Menang, Keir Starmer Jadi PM Inggris Bersumpah Bawa Perubahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement