Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Bayaran Wagner Memberontak, WNI di Rusia Diminta Waspada dan Berhati-hati

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:24 WIB
Tentara Bayaran Wagner Memberontak, WNI di Rusia Diminta Waspada dan Berhati-hati
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di beberapa wilayah Rusia diimbau untuk waspada pasca kekacauan yang disebabkan oleh upaya pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner. Upaya pemberontakan itu berakhir setelah pasukan Wagner berbalik arah dan kembali ke kamp lapangan mereka.

BACA JUGA:

Batalkan Pemberontakan, Pasukan Tentara Bayaran Wagner Balik Arah dari Moskow 

“KBRI Moskow telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI di beberapa wilayah di Rusia untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan karena situasi keamanan,” demikian imbauan dari KBRI Moskow yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Usaha Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha pada Minggu, (25/6/2023).

Menurut Judha, imbauan itu adalah kewajiban KBRI untuk memperingatkan WNI terhadap berbagai kemungkinan ancaman. KBRI Moskow juga terus memantau situasi.

Sebagaimana diberitakan, pasukan tentara bayaran Wagner bergerak ke Moskow dengan persenjataan berat mulai mundur pada Sabtu, (24/6/2023), setelah pimpinannya, Yevgeny Prigozhin mengumumkan pemberontakan bersenjata terhadap militer Rusia. Konvoi Wagner berbalik arah sekira 200 km dari Moskow setelah Prigozhin membatalkan pemberontakannya “untuk menghindari pertumpahan darah”.

Kantor Kepresiden Belarusia mengatakan keputusan Wagner untuk menghentikan pergerakan lebih lanjut tentaranya ditengahi oleh Presiden Aleksandr Lukashenko, dengan persetujuan Putin, dengan imbalan jaminan keselamatan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement