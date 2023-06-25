Tentara Bayaran Wagner Memberontak, WNI di Rusia Diminta Waspada dan Berhati-hati

JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di beberapa wilayah Rusia diimbau untuk waspada pasca kekacauan yang disebabkan oleh upaya pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner. Upaya pemberontakan itu berakhir setelah pasukan Wagner berbalik arah dan kembali ke kamp lapangan mereka.

“KBRI Moskow telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI di beberapa wilayah di Rusia untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan karena situasi keamanan,” demikian imbauan dari KBRI Moskow yang disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Usaha Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI Judha Nugraha pada Minggu, (25/6/2023).

Menurut Judha, imbauan itu adalah kewajiban KBRI untuk memperingatkan WNI terhadap berbagai kemungkinan ancaman. KBRI Moskow juga terus memantau situasi.

Sebagaimana diberitakan, pasukan tentara bayaran Wagner bergerak ke Moskow dengan persenjataan berat mulai mundur pada Sabtu, (24/6/2023), setelah pimpinannya, Yevgeny Prigozhin mengumumkan pemberontakan bersenjata terhadap militer Rusia. Konvoi Wagner berbalik arah sekira 200 km dari Moskow setelah Prigozhin membatalkan pemberontakannya “untuk menghindari pertumpahan darah”.

Kantor Kepresiden Belarusia mengatakan keputusan Wagner untuk menghentikan pergerakan lebih lanjut tentaranya ditengahi oleh Presiden Aleksandr Lukashenko, dengan persetujuan Putin, dengan imbalan jaminan keselamatan mereka.