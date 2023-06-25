Pesawat Penerbangan Maut Diktator Argentina Tiba di Buenos Aires

BUENOS AIRES - Pesawat kargo yang digunakan oleh kaki tangan militer Argentina untuk menerbangkan para aktivis kiri di atas lautan dan mendorong mereka hingga tewas telah dikembalikan ke negara itu. Rencananya, pesawat itu akan dipamerkan di sebuah museum yang menampilkan kengerian pemerintahan diktator.

Pesawat kargo Skyvan PA-51 yang dibangun di Belfast mendarat di Buenos Aires pada Sabtu (24/6/2023). Kantor berita AFP berhasil mengonfirmasi hal itu setelah melalui sejumlah penyelidikan yang berujung ke Amerika Serikat (AS).

Dilansir dari VOA Indonesia, selama satu dekade terakhir, pesawat yang digunakan Argentina dalam “perang kotor” itu, menerbangkan para penerjun payung. Hanya sebagian kecil dari para penerjun itu yang mengetahui sejarah kelam pesawat tersebut.

Sebuah upacara resmi akan digelar pada Senin (26/6/2023) untuk menandai kembalinya pesawat itu di tengah tekanan untuk memamerkannya di Museum Kenangan yang didedikasikan untuk para korban rezim militer sayap kanan. Rezim itu mengguncang Argentina dari 1976 hingga 1983.

Catatan penerbangan dan dokumentasi lainnya menunjukkan kru militer menerbangkan pesawat itu pada malam 14 Desember 1977.