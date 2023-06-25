Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Bule Hipnotis Pegawai Toko di Bali, Uang Rp2,5 Juta Raib

I Gusti Bagus Alit Sidi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |06:30 WIB
Bule Hipnotis Pegawai Toko di Bali, Uang Rp2,5 Juta Raib
Bule di Bali hipnotis pegawai toko (Foto: I Gusti Bagus Alit)
A
A
A

BADUNG - Seorang warga negara asing (WNA) nekat mengelabuhi pegawai toko dan membawa kabur uang kasir senilai Rp2,5 juta dari salah satu toko penjual makanan beku di kawasan Jalan Raya Munggu-Tanah Lot, Mengwi, Badung, Bali. 

WNA tersebut menggunakan hipnotis. Aksinya yang terekam kamera pengawas pun viral setelah diunggah di media sosial. Peristiwa ini sekaligus menambah daftar panjang WNA yang berperilaku buruk di Bali.

Dalam video rekaman dari kamera pengawas berdurasi sekitar satu menit memperlihatkan aksi WNA nekat menghipnotis pegawai toko makanan beku. Bule tersebut awalnya beralasan ingin membeli saos, tapi barang yang diinginkan tidak ada. 

WNA berbaju putih dan bertopi itu kemudian menghampiri korban yang berada di kasir, berdalih ingin menukar uang. Pada saat bercakap-cakap itulah korban dihipnotis.

Dalam kondisi hilang kesadaran, korban justru membuka mesin laci dan menunjukkan beberapa lembar uang. WNA itu pun mengambil sejumlah uang pecahan Rp100 ribu dan menghitungnya.

Tidak berhenti sampai disitu, bule berbadan besar itu lagi-lagi menunjuk ke arah laci yang berisi banyak uang. Kali ini, bule itu kembali mengambil beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan dan menghitungnya lagi di depan kasir.

Halaman:
1 2
      
