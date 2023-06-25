Mayat Perempuan di Pantai Legian Korban Pembunuh, Pelaku Kesal Dibilang Gay

Pelaku pembunuhan terhadap wanita yang mayatnya ditemukan di Pantai Legian. (Ist)

DENPASAR - Polisi bergerak cepat mengungkap penemuan mayat perempuan di Pantai Blue Ocean Legian, Kuta, Bali. Mayat perempuan dengan identitas Astuti (38) itu merupakan korban pembunuhan.

Polisi juga telah menangkap tersangka, Marianus Garu (28) alias Bryan.

"Tersangka membunuh korban dengan menebaskan golok berulang kali," kata Kapolresta Denpasar Kombes Bambang Yugo Pamungkas dalam jumpa pers di Polsek Kuta, Minggu (25/6/2023).

Dia menjelaskan, Bryan dan Astuti sempat bertengkar hebat di pantai, Sabtu (24/6/2023) dini hari. Pemicunya, Bryan tidak terima dikatakan sebagai seorang gay.

Merasa harga dirinya direndahkan, pria asal Manggarai Timur ini menebas korban dengan sebilah golok. Serangan membabibuta itu melukai kepala, leher kiri, punggung, lutut kanan, dan kedua tangan korban.

Melihat korban sekarat berlumuran darah, Bryan memilih kabur. Mayat Astuti akhirnya ditemukan pagi hari tergeletak di pasir tepi pantai.