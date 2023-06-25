Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Kamar Hotel Aceh

ACEH - Pria berinisial IW (58), warga Desa Mangkusuman, Kecamatan Tegal Timur, Tegal, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia di kamar Hotel Al-Hanafi sekira pukul 10.00 pagi, Sabtu (24/6/2023).

Korban diketahui bekerja sebagai konsultan bersama temanya DN (36) sedang melakukan penelitian pengaruh ganja terhadap kesehatan.

Penelitian tersebut bekerja sama antara Yayasan Syifa Nusantara Jakarta Pusat (tempat korban bekerja) dan Kampus Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadillah Aditya Pratama membenarkan temuan mayat tersebut. Jasad korban pertama kali ditemukan petugas hotel yang hendak membersihkan kamar tempat korban beristirahat.

“Jadi saksi saat itu hendak membersihkan kamar. Ia mengetuk pintuk sebanyak tiga kali namun tidak ada jawaban,” kata Fadillah didampingi Kapolsek Kuta Alam AKP Suriya.

Tak mendapat respons, saksi kemudian berinisiatif membuka kamar dengan kunci hotel, dan mendapati ruangan dalam kondisi mati lampu. Usai menghidupkan lampu, saksi kemudian melihat korban sudah tergeletak di lantai dalam kondisi telungkup.

“Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke manager hotel. Dari mulut korban keluarg cairan. Tidak ditemukan adanya tanda kekerasan di tubuh korban.