Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Respons Cepat Pasukan Ajusta Kostrad Tangani Longsor di Maluku

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |09:10 WIB
Respons Cepat Pasukan Ajusta Kostrad Tangani Longsor di Maluku
Foto: dok TNI
A
A
A

AMBON - Satgas Pamrahwan Maluku Yonarmed 1 Kostrad kali ini dalam membantu warga yang terdampak bencana longsor salah satunya menimpa Mushola Muhammadiyah bertempat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Dansatgas Pamrahwan Maluku Yonarmed 1 Kostrad Letkol Arm Arief Budiman, mengatakan, tanah longsor tersebut disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini di Desa Luhu dan labilnya tanah tebing di sekitar mushola.

“Kami Satgas melalui Pos Luhu-Iha dipimpin Danpos Serma Raden Fendi bersama warga bahu membahu membantu menyingkirkan dan membersihkan tumpukan material longsor dengan alat seadanya,” tutur Dansatgas, Minggu (25/6/2023).

Bencana longsor ini mengakibatkan dinding mushola jebol dan banyak material yang masuk ke dalam mushola. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

“Respons cepat yang ditunjukkan pasukan Ajusta di lapangan, membuktikan bahwa TNI AD selalu membantu mengatasi kesulitan rakyat dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat serta siap memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,”ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Longsor Maluku longsor Kostrad
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175324//ilustrasi-Ja1R_large.jpeg
Longsor Terjang Bus di India, Tewaskan 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174863//viral-Gnd1_large.jpg
Kronologi Lengkap Prajurit Kostrad Tewas Terjatuh dari Tank di Depan Stasiun Gambir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623//hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171336//evakuasi_dua_jenazah_insiden_tambang_freeport-2VaD_large.jpg
BREAKING NEWS: 2 Pekerja Ditemukan Tewas dalam Insiden Tambang Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/65/3170589//riwayat_pendidikan-d0Cy_large.jpg
Riwayat Pendidikan Djamari Chaniago, Letnan Jenderal (Purn) TNI AD yang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779//longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement