Respons Cepat Pasukan Ajusta Kostrad Tangani Longsor di Maluku

AMBON - Satgas Pamrahwan Maluku Yonarmed 1 Kostrad kali ini dalam membantu warga yang terdampak bencana longsor salah satunya menimpa Mushola Muhammadiyah bertempat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Dansatgas Pamrahwan Maluku Yonarmed 1 Kostrad Letkol Arm Arief Budiman, mengatakan, tanah longsor tersebut disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini di Desa Luhu dan labilnya tanah tebing di sekitar mushola.

“Kami Satgas melalui Pos Luhu-Iha dipimpin Danpos Serma Raden Fendi bersama warga bahu membahu membantu menyingkirkan dan membersihkan tumpukan material longsor dengan alat seadanya,” tutur Dansatgas, Minggu (25/6/2023).

Bencana longsor ini mengakibatkan dinding mushola jebol dan banyak material yang masuk ke dalam mushola. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

“Respons cepat yang ditunjukkan pasukan Ajusta di lapangan, membuktikan bahwa TNI AD selalu membantu mengatasi kesulitan rakyat dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat serta siap memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,”ujarnya.