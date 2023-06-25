HUT Ke-77 Bhayangkara, Ribuan Warga Pekanbaru Ikuti Jalan Sehat

PEKANBARU - Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Kota Pekanbaru antusias mengikuti fun walk atau jalan sehat dan senam aerobik yang digelar oleh Polda Riau. Kegaiatan ini dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara yang ke-77.

Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-77 ini, Polda Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya, bakti sosial, bedah rumah tidak layak huni serta bakti kesehatan dan sebagainya.

“Hari ini juga kita melaksanakan berbagai kegiatan fun walk dan senam aerobik. Serta ada juga Bazar UMKM serta sejumlah lomba lainnya yang diikuti masyarakat. Semua ini kita persembahkan untuk masyarakat di Kota Pekanbaru,” kata Iqbal Minggu (25/6/2023).

Pada kesempatan ini juga, lanjut Irjen Iqbal, Polda Riau memberikan hadiah-hadiah menarik untuk masyarakat kota Pekanbaru diantaranya 4 unit sepeda motor, 10 sepeda serta hadiah menarik lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Masyarakat.

“Intinya kami dari Polri ada hadir ditengah masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Dan Alhamdulillah warga Kota Pekanbaru sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dan diperkirakan ada lebih dari 5.000 lebih masyarakat yang hadir,” katanya.

Iqbal berharap Polri semakin profesional, semakin maju dan semakin dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga mendukung Indonesia lebih maju.