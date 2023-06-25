Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-77 Bhayangkara, Ribuan Warga Pekanbaru Ikuti Jalan Sehat

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:20 WIB
HUT Ke-77 Bhayangkara, Ribuan Warga Pekanbaru Ikuti Jalan Sehat
Kapolda Riau Irjen Iqbal di acara fun walk (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Kota Pekanbaru antusias mengikuti fun walk atau jalan sehat dan senam aerobik yang digelar oleh Polda Riau. Kegaiatan ini dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara yang ke-77.

Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-77 ini, Polda Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya, bakti sosial, bedah rumah tidak layak huni serta bakti kesehatan dan sebagainya.

“Hari ini juga kita melaksanakan berbagai kegiatan fun walk dan senam aerobik. Serta ada juga Bazar UMKM serta sejumlah lomba lainnya yang diikuti masyarakat. Semua ini kita persembahkan untuk masyarakat di Kota Pekanbaru,” kata Iqbal Minggu (25/6/2023).

Pada kesempatan ini juga, lanjut Irjen Iqbal, Polda Riau memberikan hadiah-hadiah menarik untuk masyarakat kota Pekanbaru diantaranya 4 unit sepeda motor, 10 sepeda serta hadiah menarik lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Masyarakat.

“Intinya kami dari Polri ada hadir ditengah masyarakat untuk menjaga Kamtibmas. Dan Alhamdulillah warga Kota Pekanbaru sangat antusias mengikuti kegiatan ini, dan diperkirakan ada lebih dari 5.000 lebih masyarakat yang hadir,” katanya.

Iqbal berharap Polri semakin profesional, semakin maju dan semakin dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga mendukung Indonesia lebih maju.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement