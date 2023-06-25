Orang Muda Ganjar Gelar Pelatihan Tenun untuk Milenial di Sumba Barat

SUMBA BARAT- Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelatihan tenun tingkat pemula yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan keterampilan tenun bagi masyarakat, khususnya milenial di Kelurahan Maliti, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Gelar Baksos untuk Penyandang Disabilitas hingga Anak Yatim di Cirebon

Koodinator Daerah OMG, Sumba Barat, NTT, Irvan Sidin mengatakan, pelatihan berfokus pada pemberian keterampilan dasar dalam membuat tenun, serta teknik-teknik yang diperlukan untuk menciptakan karya yang berkualitas.

"Kami mengadakan pelatihan tenun tingkat pemula untuk anak muda agar memiliki kreativitas. Mereka juga bisa mengembangkan apa-apa yang ada dan meneruskan warisan leluhur yang memang harus dipertahankan," kata Irvan, Minggu (25/6/2023).

Kegiatan ini kata dia merupakan kesempatan emas untuk belajar dan meningkatkan keterampilan dalam bidang tenun, yang merupakan warisan budaya yang berharga bagi daerah mereka.

Pelatihan ini juga dapat membantu masyarakat khususnya anak muda agar menjadi ahli dalam merajut tenun, sehingga hasil kerajinan mereka bisa digunakan dan bahkan diperjualbelikan.

"Sehingga ekonomi saat ini bisa terus berjalan, tidak hanya mengharapkan ekonomi dari pertanian maupun dari perdagangan, kita bisa meningkatkan kreativitas khususnya anak muda," ucapnya.

Pelatihan ini juga sebagai upaya untuk mendukung dan mempromosikan industri tenun di wilayah tersebut. Tenunan dari Kabupaten Sumba Barat terkenal dengan kualitasnya yang bagus dan memiliki nilai seni yang tinggi.

Dengan mengajarkan keterampilan tenun kepada masyarakat, loyalis Ganjar Pranowo itu berharap dapat mempertahankan dan meningkatkan keahlian lokal ini.