HOME NEWS YOGYA

Dorong Perempuan Milenial Produktif, Srikandi Ganjar DIY Gelar Workshop Membuat Lilin Aroma Terapi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |19:55 WIB
Srikandi Ganjar DIY gelar workshop buat lilin aroma terapi. (Dok Ist)
Srikandi Ganjar DIY gelar workshop buat lilin aroma terapi. (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Srikandi Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali melakukan kegiatan yang positif bagi masyarakat, khususnya di Yogyakarta.

Berkolaborasi Made By Kartala, perempuan pendukung Ganjar Pranowo tersebut menggelar workshop membuat lilin aroma terapi yang diikuti puluhan perempuan milenial di Sellie Coffe, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (24/6/2023).

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar DIY, Herawati menjelaskan, tujuan kegiatan workshop membuat lilin aroma terapi tersebut lantaran ingin meningkatkan kemampuan kepada perempuan milenial khususnya di Yogyakarta.

“Kami ingin perempuan milenial di DIY selalu melakukan kegiatan produktif setiap minggunya, maka kami melakukan kegiatan yang memang bisa bermanfaat untuk mereka. Salah satunya melakukan lilin aroma terapi,” ujar Herawati di lokasi, Sabtu (24/6/2023).

Herawati berujar diharapkan dengan adanya pelatihan ini para perempuan milenial Yogyakarta bisa meningkatkan perekonomian mereka bila ditekuni.

Semisalnya, sambung Herawati, para peserta bisa kemudian mengembangkan bisnis lilin aroma terapi.

“Harapannya setelah dilakukan ini bisa membuat lilin aroma terapi dan mereka bisa mengembangkan melalui bisnis,” katanya.

Herawati mengakui, para peserta yang mengikuti workshop membuat lilin aroma terapi ini sangat antusias dan tidak kalah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Srikandi Ganjar DIY sebelumnya.

“Mereka juga sangat antusias dengan kegiatan kita dan sangat senang dengan kegiatan ini,” papar Herawati.

Halaman:
1 2
      
