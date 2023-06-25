Menangkan Ganjar Pranowo, Saga Gaet Dukungan Lewat Workshop Kreasi Gerabah

JAKARTA - Kelompok relawan Sahabat Ganjar (Saga) terus bergerak menyosialisasikan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Kali ini, cara yang dilakukan dengan menggelar workshop kreasi gerabah di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

Kegiatan bertajuk Geliat Keramik Indonesia ini digelar pada Minggu 25 Juni 2023. Saga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam seni keramik.

Selain itu, bersama warga, Saga juga menggelar senam bersama di Stadion Goentor Darjono. Dalam acara bertajuk "Suara Indonesia! Jiwa Sehat, Raga Kuat, Ganjar Pranowo" itu, Saga mengajak masyarakat agar menjaga kesehatan melalui olahraga yang menyenangkan.

Lewat kegiatan ini, Ganjar Pranowo mendapat dukungan sebagai bakal capres. “Saya sudah tahu Pak Ganjar, beliau the best, saya dukung beliau menjadi Presiden Indonesia tahun depan,” kata Atun, salah satu warga.

Sementara Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Purbalingga M. Ashuri mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengarahkan masyarakat agar terus melakukan kegiatan yang positif dan membangun.

“Sementara itu, melalui workshop kreasi gerabah, kami berharap masyarakat dapat mengeksplorasi bakat mereka dalam seni keramik dan menghasilkan karya-karya yang membanggakan," katanya.

BACA JUGA: Orang Muda Ganjar Gelar Pelatihan Tenun untuk Milenial di Sumba Barat

Di daerah lain, Saga juga menggelar kegiatan senam bareng warga. Kegiatan ini digelar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan tajuk “Jaga Indonesia Ku, Kuatkan Tekadku untuk Ganjar Pranowo 2024 itu.