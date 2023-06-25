Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pecah Ban, Minibus Terbalik di Jalur Cepat Suramadu

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |04:01 WIB
Pecah Ban, Minibus Terbalik di Jalur Cepat Suramadu
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
BANGKALAN - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Mohammad Noer, Desa Masaran, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Mobil minibus dengan nomor polisi S1216WJ terbalik di area pembatas tengah di jalur cepat jalan akses Suramadu.

Insiden berawal saat mobil yang dikendarai Nawari bersama istrinya, Miriyah, warga Torjun, Sampang melaju kencang dari arah Surabaya. Namun, sesampai di lokasi, mobil tersebut mengalami pecah ban bagian belakang sisi kanan.

Mobil pun langsung terbanting ke sisi kanan dan sempat terbalik beberapa kali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pasangan suami istri tersebut hanya menderita luka-luka saja.

Namun, mobil korban mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan tersebut. Peristiwa itu juga sempat membuat arus lalu lintas tersendat.

Mobil kemudian dievakuasi dengan mobil derek agar arus lalu lintas kembali normal.

Unit Gakkum Satlantas Polres Bangkalan Aiptu Dedi Wahyudianto mengatakan, jalan akses Suramadu termasuk jalur cepat dengan trek lurus dan kondisi jalan mulus.

Hal ini sering membuat para pengemudi seringkali lalai, utamanya para pengendara roda empat. Sehingga sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, termasuk laka lantas tunggal, seperti yang menimpa minibus.

(Arief Setyadi )

      
