Tragis! Pemotor Bonceng 3 Terjun ke Sungai, Semuanya Tewas

JEMBER - Diduga mengantuk, pengendara sepeda motor yang membonceng dua orang terjun ke sungai Desa Curahmalang, Kecamatan, Rambipuji, Jember, Jawa Timur. Ketiganya tewas saat mendapat perawatan di rumah sakit.

Video amatir warga memperlihatkan tiga warga yang masuk Sungai Curahmalang saat mengendarai kendaraan roda dua berboncengan. Nampak ketiganya tidak sadarkan diri.

Kecelakaan bermula saat pengendara motor bernama Mujayanah (46) warga Bangsalsari, Jember membonceng Siti Mujayanah (43) dan Syahdan (6) warga Jenggawah, Jember dari arah Rambipuji menuju arah Bangsalsari.

Namun, saat berada di lokasi kejadian, di mana jalannya agak menikung korban tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga oleng ke kanan dan terjun ke sungai kemudian membentur saluran air yang terbuat dari besi.

Korban mengalami alami luka di beberapa bagian tubuhnya seperti kepala dan kakinya. Kemudian, ketiga korban kemudian dirujuk ke RSD Balung Jember.

Namun, saat berada di RSD Balung, nyawa korban tidak dapat tertolong diduga karena luka akibat benturan keras yang mengenai tubuhnya.