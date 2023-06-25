Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragis! Pemotor Bonceng 3 Terjun ke Sungai, Semuanya Tewas

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |06:02 WIB
Tragis! Pemotor Bonceng 3 Terjun ke Sungai, Semuanya Tewas
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JEMBER - Diduga mengantuk, pengendara sepeda motor yang membonceng dua orang terjun ke sungai Desa Curahmalang, Kecamatan, Rambipuji, Jember, Jawa Timur. Ketiganya tewas saat mendapat perawatan di rumah sakit.

Video amatir warga memperlihatkan tiga warga yang masuk Sungai Curahmalang saat mengendarai kendaraan roda dua berboncengan. Nampak ketiganya tidak sadarkan diri.

Kecelakaan bermula saat pengendara motor bernama Mujayanah (46) warga Bangsalsari, Jember membonceng Siti Mujayanah (43) dan Syahdan (6) warga Jenggawah, Jember dari arah Rambipuji menuju arah Bangsalsari.

Namun, saat berada di lokasi kejadian, di mana jalannya agak menikung korban tak dapat mengendalikan kendaraannya hingga oleng ke kanan dan terjun ke sungai kemudian membentur saluran air yang terbuat dari besi.

Korban mengalami alami luka di beberapa bagian tubuhnya seperti kepala dan kakinya. Kemudian, ketiga korban kemudian dirujuk ke RSD Balung Jember.

Namun, saat berada di RSD Balung, nyawa korban tidak dapat tertolong diduga karena luka akibat benturan keras yang mengenai tubuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171061/kecelakaan-Xsnp_large.jpg
Kecelakaan Beruntun di Tol Japek Arah Jakarta, Lalin Tersendat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171006/kecelakaan-lZsG_large.jpg
Tragis, Pemotor Tewas Kecelakaan di Flyover Pancoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171010/kecelakaan-5hGc_large.jpg
Bus Transjakarta Tabrak 4 Ruko di Pulogebang Dievakuasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement