Kapal Nelayan di Banyuwangi Karam Menabrak Karang, Satu Orang Tewas

BANYUWANGI - Sebuah kapal nelayan bernama KM Sumber Berkat dengan 29 orang berada di dalamnya dilaporkan karam di perairan Banyuwangi. Satu anak buah kapal (ABK) dilaporkan meninggal dunia saat proses evakuasi menyelamatkan diri, sedangkan satu orang kini masih dalam pencarian tim penyelamat gabungan.

Koordinator Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setya Budi menyatakan, pihaknya menerima laporan kapal nelayan yang karam akibat menabrak batu karang pada Sabtu siang. Diduga kapal menghantam batu karang saat ombak di perairan Pantai Gedek, kawasan Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, akibat sapuan ombak yang tinggi.

"Menerima laporan itu siang kemarin sekitar pukul 13.00 - 15.00 WIB, kita mencoba ke lokasi tapi kesulitan, baru bisa menjangkau sorenya. Dugaannya menghantam batu karang yang kecil-kecil, karena ombak tinggi, terus kapal mengalami kebocoran," ucap Wahyu Setya Budi dikonfirmasi MPI, Minggu (25/6/2023).

Dari 29 orang di kapal dikatakan Wahyu, termasuk kapten kapal berada di kapal malang tersebut. Saat kapal itu mulai karam akibat dihantam ombak lautan, anak buah kapal (ABK) mencoba menyelamatkan diri dengan melompat ke lautan.

"Yang pertama itu kemarin ada 21 orang yang kita evakuasi, satu orang meninggal dunia tenggelam digulung ombak, yang lainnya selamat, sampai ke daratan dan diperiksa tim medis," ungkap dia kembali.

Usai berhasil menyelamatkan 21 orang dari KM Sumber Berkat, tim penyelamat gabungan masih mencari 8 orang pada Sabtu malam. Dari jumlah tersebut 7 orang di antaranya berhasil dievakuasi dengan selamat oleh sejumlah petugas penyelamat gabungan.