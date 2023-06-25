Cekcok di Kafe, Mahasiswa Asal NTT Tewas di Belakang UMM

MALANG - Pria tanpa identitas tewas di belakang Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Diduga pria itu menjadi korban penganiayaan yang terjadi di salah satu kafe atau tempat nongkrong yang berada di Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Korban ditemukan meninggal dunia bersimbah darah oleh satpam UMM yang kemudian melaporkan ke pihak Polsek Karangploso.

Seorang saksi mata Ilham mengatakan, bahwa korban diketahui merupakan mahasiswa asal NTT tersebut diawali kejadian kericuhan yang terjadi di salah satu kafe di Desa Tegalgondo, Karangploso, Malang.

“Saat saya lihat di sana (kafe) sudah ramai semua. Marah-marah semua. Ada sekitar empat sampai lima orang anak yang saya duga berasal dari NTT,” ujar Ilham, Minggu (25/6/2023).

Di lokasi terlihat sebuah bangunan kafe mengalami rusak parah. Pintu masuk hingga jendela rusak. Di dalam kafe juga ada satu unit sepeda motor rusak terkena amukan massa.

Sementara itu, Kapolsek Karangploso Iptu Bambang Subinanjar mengakui pihaknya menerima informasi adanya penganiayaan yang berujung korban meninggal dari satpam UMM.

"Awalnya security belakang UMM itu melihat jenazah korban dan kemudian dilaporkan ke kami," ucap Bambang.