Gelar Workshop, ISMI Tingkatkan Literasi tentang Wakaf Produktif

JAKARTA - Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) menggelar Workshop Wakaf Produktif di kebun De’Durian Park, Jombang, Jawa Timur pada 25-26 Juni 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi wakaf.

Dalam menggelar kegiatan tersebut, ISMI menggandeng Pengelola kavling kebun durian De’Durian Park serta Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Forjukafi).

Sebanyak 50 peserta dari berbagai organisasi di bidang pemberdayaan ekonomi umat ikut dalam workshop tersebut. Mereka akan mendapatkan pelatihan dan peningkatan literasi terhadap pengembangan wakaf di Indonesia.

“Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar, namun perkembangannya masih belum sesuai harapan. Hal ini lantaran pengetahuan dan literasi tentang wakaf di masyarakat masih belum cukup memadai,” ujar CEO De’Durian Park, Yusron Aminullah lewat siaran pers, Minggu (25/6/2023).

Yusron ingin mengajak semua pihak yang menjadi pelaku instrumen keuangan Islam ini untuk duduk bersama menyelesaikan pelbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf.

Di antaranya, menurut Yusron, persoalan masih rendahnya literasi wakaf di Indonesia.

“Persoalan rendahnya literasi ini apa solusinya? Bagaimana pemetaan masalahnya? Karenanya, kami menyebut acara ini workshop atau pelatihan, yang bertujuan mencari solusi bersama tentang persoalan-persoalan yang menghambat pengembangan wakaf di Indonesia selama ini,” tegas Yusron.

Yusron mencontohkan, persoalan klise yang terjadi saat ini di bidang pengembangan wakaf adalah, persepsi masyarakat bahwa wakaf identik dengan wakaf tanah untuk masjid, pemakaman, atau masjid.

“Padahal, jenis wakaf banyak sekali, salah satunya wakaf uang yang termasuk dalam wakaf produktif. Dengan wakaf uang, kita bisa dikelola dan dikembangkan uang tersebut untuk suatu usaha yang hasilnya dapat membantu ekonomi masyarakat,” tutur Yusron.