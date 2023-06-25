Liburan Idul Adha, KAI Daop 2 Siapkan 23 Perjalanan Kereta Api

BANDUNG - Daop 2 Bandung menyiapkan total 23 perjalanan KA Jarak Jauh pada momen libur Idul Adha 1444 Hijriyah. KAI memperkirakan ada peningkatan perjalanan masyarakat pada monen tersebut

"Daop 2 Bandung menyiapkan 23 perjalanan KA ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan antisipasi peningkatan volume pelanggan yang ingin menikmati momen libur panjang akhir pekan depan," ungkap Manager Humas Daop 2 Bandung, Mahendro Trang Bawono, Minggu (25/6/2023).

Berdasarkan pantauan pada 22 Juni, sebanyak 39.873 tiket telah terjual pada libur panjang akhir pekan depan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.461 pelanggan berangkat dari Stasiun Bandung, 11.988 pelanggan berangkat dari Stasiun Kiaracondong, dan sisanya dari stasiun lain di wilayah Daop 2 Bandung.

"Tujuan favorit para pelanggan pada libur panjang akhir pekan tersebut di dominasi KA dengan tujuan ke arah timur seperti Yogyakarta, Solo, dan Surabaya," tambah Mahendro.