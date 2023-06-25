Relawan Ganjar Gelar Baksos untuk Penyandang Disabilitas hingga Anak Yatim di Cirebon

CIREBON - Penyandang disabilitas, anak yatim, dan kaum duafa di Kabupaten Cirebon mendapatkan perhatian khusus dari kelompok sukarelawan Ganjar, Petani Tebu Bersatu (Petebu).

Mereka mendapatkan santunan dalam kegiatan silaturahmi keluarga besar Petebu yang digelar di Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

"Acara hari ini kami kunjungan dari para Petebu khususnya untuk masyarakat di Cirebon ini acaranya adalah bakti sosial. Bagus sekali, untuk mempererat tali silaturahmi," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah Petebu Jabar, Kibagus Wardilah, Minggu (25/6/2023).

Ia mengatakan, pemberian santunan untuk penyandang disabilitas, anak yatim dan kaum duafa merupakan bagian dari program Petebu Peduli yang diinisiasi kelompoknya.

Melalui kegiatan sosial, para sukarelawan Ganjar berupaya menggalang dukungan dari masyarakat terutama kalangan petani tebu di wilayah tersebut.

"Tujuan kami disamping bakti sosial, memberikan santunan, mempererat silaturahmi dengan warga di sini, kami juga sekaligus sosialisasi Ganjar Pranowo yang kami dukung," tutur Kibagus.

Menurutnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini berhasil menggalang dukungan masyarakat untuk Ganjar menjadi Presiden 2024 mendatang.