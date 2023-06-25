Bacok Remaja yang Lagi Ronda, Anggota Geng Motor di Sukabumi Ditangkap

SUKABUMI - Geng motor membacok warga di pos ronda wilayah Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, pada Minggu (25/6/2023) sekitar pukul 01.30 WIB hingga mengalami luka 11 jahitan. Kejadian tersebut membuat warga marah dan balik menyerang anggota geng motor tersebut.

Kapolsek Warudoyong Polres Sukabumi, AKP Iman Retno mengatakan, terduga pelaku pembacokan AMP (17) seorang siswa kelas XII Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sukabumi melakukan pembacokan kepada warga yang sedang melakukan siskamling FS (20) di pos ronda di wilayahnya.

“Kejadian semalam dini hari tadi. Mereka menggunakan dua motor melintas di seputaran Benteng, kebetulan korban ini lagi nongkrong di pos ronda dan meneriaki pelaku. Kemudian motor yang digunakan pelaku itu berhenti lalu turun dan melakukan pembacokan ke salah satu yang ada di pos ronda,” ujar Iman kepada MNC Portal Indonesia.

Melihat peristiwa tersebut, lanjut Iman, warga langsung melakukan perlawanan dan berhasil mengamankan pelaku beserta dengan senjata tajam celurit digunakan. Awalnya delapan pelajar yang menggunakan 2 sepeda motor tersebut janjian akan tawuran dengan pelajar lain.

“Motif awalnya setelah kami dalami dari handphone terduga pelaku ini, mereka ada janjian rupanya via media sosial Instagram. Sekolahnya di Cisaat dan janjian via media sosial dengan salah satu SMK yang ada di Kota Sukabumi. Rencananya para pelajar tersebut janjian di Jalan Jalur Lingkar Selatan,” ujar Iman.