INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Berikut Lokasi Sholat Idul Adha Warga Muhammadiyah di Majalengka

Inin Nastain , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |23:50 WIB
Berikut Lokasi Sholat Idul Adha Warga Muhammadiyah di Majalengka
Ilustrasi (Foto: Dok MPI)
MAJALENGKA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan hari raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Hal itu berbeda dengan Pemerintah yang menetapkan Idul Adha 1444 G pada Kamis 29 Juni 2023.

Selaras dengan pernyataan resmi PP, warga Muhammadiyah Kabupaten Majalengka dipastikan akan menggelar Sholat Idul Adha lebih awal dari kebijakan pemerintah.

"Berkenaan Idul Adha 1444 H, kami berdasarkan petunjuk PP Muhammadiyah dan PW Muhammadiyah Jabar," kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majalengka Ajid kepada MPI, Minggu (25/6/2023).

Dalam pelaksanaannya nanti, setidaknya ada 5 masjid milik organisasi Muhammadiyah yang akan menggelar Sholat Idul Adha pada Rabu. Jumlah tersebut masih kemungkinan bertambah, seiring dengan mendekatinya hari H Idul Adha.

Di Majalengka Kota, Muhammadiyah menyediakan Sholat Idul Adha di Masjid Daarul Arqom, Kelurahan Majalengka Kulon. "Lalu Masjid SMK Muhammadiyah Sukahaji, Masjid Al-Barokah Kadipaten, Masjid Al-Jihad PCM Rajagaluh, dan Masjid Daarul Arqom SMP Muhammadiyah Jatiwangi," kata dia.

Sementara, setelah menggelar Sholat Ied, rencananya akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan qurban. "Penyembelihan Kurban dilaksanakan di masing-masing tempat pelaksanaan (Sholat Id). Jumlahnya belum bisa disampaikan, karena biasanya suka mendadak," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
