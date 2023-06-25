Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Pemuda dan Perempuan Ganjar Gelar Jalan Santai Bareng Warga di Gowa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |19:46 WIB
Pemuda dan Perempuan Ganjar Gelar Jalan Santai Bareng Warga di Gowa
Jalan santai relawan Ganjar di Gowa Sulsel. (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA – Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa menggelar kegiatan jalan santai untuk mengisi waktu luang, Sabtu (24/6/2023). Kegiatan jalan santai itu dilaksanakan di Desa Tana Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Sulsel. Meski kegiatan jalan sehat memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh, tidak menghalangi semangat para peserta.

“Kami melaksanakan acara jalan santai karena sama dengan hobi Pak Ganjar yang senang lari. Sehingga kami berinisiatif bagaimana agar bukan hanya Pak Ganjar yang hidup sehat, tapi masyarakat juga,” tutur Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Gowa, Daeng Bella dalam keterangannya.

Dia menyebut, usai pamflet jalan santai disebar banyak masyarakat yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk ikut dalam kegiatan jalan santai.

“Banyak yang menghubungi panitia, bahkan yang di luar kecamatan atau desa juga ikut. Semua berbondong-bondong, dari kalangan pemuda, ibu-ibu, hingga bapak-bapak,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, para peserta yang ikut turut mendukung Ganjar untuk menjadi Presiden 2024. Hal tersebut terlihat dari adanya teriakan yang menggema “Ganjar Presiden” di lokasi.

“Harapan kami utamanya mudah-mudahan setelah kegiatan ini masyarakat semakin mengenal sosok Pak Ganjar,” katanya.

Halaman:
1 2
      
