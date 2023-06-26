Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Siapa yang Menemukan Bangkai Kapal Titanic?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:20 WIB
Siapa yang Menemukan Bangkai Kapal Titanic?
Ilustrasi (Foto: BBC)
JAKARTA- Siapa yang menemukan bangkai kapal Titanic? Tenggelamnya RMS Titanic pada malam tanggal 14 April 1912 merupakan peristiwa paling tragis sepanjang masa.

Pencarian untuk menemukan bangkai kapal Titanic dimulai segera setelah kecelakaan itu terjadi. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi lokasi tenggelam sebenarnya telah kapal masih menjadi misteri selama beberapa dekade.

Melansir CBS News, Robert Ballard ilmuwan kelautan dan peneliti terkemuka merupakan seseorang yang menemukan bangkai kapal Titanic pada tahun 1 September 1985. Dirinya memimpin ekspedisi pencarian bersama Institusi Oseanografi Woods Hole (WHOI).

Mereka menggunakan kapal riset canggih berbentuk seperti robot dan kapal selam canggih dengan kamera bernama Argo. Deep Submergence Laboratory di WHO menciptakan Argo dengan strobo untuk menerangi lautan dan mengirim gambar bawah laut ke kapal induk.

Mereka menggunakan teknologi sonar untuk mengidentifikasi bawah laut. Setelah delapan hari pencarian, Ballard akhirnya menemukan puing-puing reruntuhan kapal Titanic sekitar 12.600 kaki atau 38.40 meter di bawah permukaan laut Newfoundland, Kanada.

