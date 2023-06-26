Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dicap Pengkhianat oleh Putin, Bos Wagner Yevgeny Prigozhin Mungkin Dihabisi di Belarusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:33 WIB
Dicap Pengkhianat oleh Putin, Bos Wagner Yevgeny Prigozhin Mungkin Dihabisi di Belarusia
Bos perusahaan tentara bayaran Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. (Foto: Reuters)
A
A
A

PIMPINAN Kelompok Tentara Bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin masih berada dalam bahaya meski telah mengasingkan diri ke Belarusia menyusul upaya kudeta terhadap Rusia yang dibatalkan pada Sabtu, (24/62/2023), kata pakar. Ini dikarenakan Presiden Vladimir Putin telah mencap Prigozhin sebagai “pengkhianat” atas tindakannya tersebut, dan Putin tidak pernah memaafkan pengkhianat.

“Putin tidak memaafkan pengkhianat. Bahkan jika Putin berkata, 'Prigozhin, kamu pergi ke Belarusia,' dia masih seorang pengkhianat dan saya pikir Putin tidak akan pernah memaafkan itu," kata pakar Rusia dan rekan global di Wilson Center, Jill Dougherty kepada CNN.

Dougherty mengatakan bahwa Prigozhin mungkin akan ditemukan “terbunuh di Belarusia”, namun hal itu masih akan menjadi dilema bagi Kremlin karena dukungan yang dimiliki oleh taipan katering itu, membuatnya tetap menjadi ancaman meski dia mungkin terbunuh.

"Jika saya adalah Putin, saya akan khawatir tentang orang-orang di jalan Rostov yang menyemangati orang-orang Wagner saat mereka pergi," kata Dougherty. 

“Mengapa orang Rusia di jalan menyoraki orang yang baru saja mencoba melakukan kudeta? Artinya, mungkin mereka mendukung atau menyukai mereka. Apa pun itu, itu benar-benar berita buruk bagi Putin.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement