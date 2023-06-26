Dicap Pengkhianat oleh Putin, Bos Wagner Yevgeny Prigozhin Mungkin Dihabisi di Belarusia

PIMPINAN Kelompok Tentara Bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin masih berada dalam bahaya meski telah mengasingkan diri ke Belarusia menyusul upaya kudeta terhadap Rusia yang dibatalkan pada Sabtu, (24/62/2023), kata pakar. Ini dikarenakan Presiden Vladimir Putin telah mencap Prigozhin sebagai “pengkhianat” atas tindakannya tersebut, dan Putin tidak pernah memaafkan pengkhianat.

“Putin tidak memaafkan pengkhianat. Bahkan jika Putin berkata, 'Prigozhin, kamu pergi ke Belarusia,' dia masih seorang pengkhianat dan saya pikir Putin tidak akan pernah memaafkan itu," kata pakar Rusia dan rekan global di Wilson Center, Jill Dougherty kepada CNN.

Dougherty mengatakan bahwa Prigozhin mungkin akan ditemukan “terbunuh di Belarusia”, namun hal itu masih akan menjadi dilema bagi Kremlin karena dukungan yang dimiliki oleh taipan katering itu, membuatnya tetap menjadi ancaman meski dia mungkin terbunuh.

"Jika saya adalah Putin, saya akan khawatir tentang orang-orang di jalan Rostov yang menyemangati orang-orang Wagner saat mereka pergi," kata Dougherty.

“Mengapa orang Rusia di jalan menyoraki orang yang baru saja mencoba melakukan kudeta? Artinya, mungkin mereka mendukung atau menyukai mereka. Apa pun itu, itu benar-benar berita buruk bagi Putin.”