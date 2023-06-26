Daftar 5 Kapal Selam Perang Termahal di Dunia

JAKARTA-Inilah daftar 5 kapal selam perang termahal di dunia yang mungkin belum Anda ketahui. Kapal selam menjadi salah satu alat yang digunakan dalam sistem pertahanan negara.

Perlu diketahui, kapal selam perang memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan ada 5 kapal selam perang termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/6/2023), berikut daftarnya

5. Marion Hyper-Sub Submersible Powerboat USD9,5 juta

Kapal Selam Kapal Selam Marion Hyper-Sub adalah hibrida unik antara speedboat dan kapal selam punya harga fantastis yakni USD9,5 juta atau sekitar Rp140 miliar jika kurs rupiah Rp14.800. Di permukaan, model ini dapat mencapai kecepatan hingga 40 knot sementara di bawah air, kapal selam dapat menyelam hingga 600 kaki menggunakan sistem menyelam isi ulang listrik. Interiornya – lengkap dengan jok kulit dan serat kayu – dapat menampung hingga lima orang.