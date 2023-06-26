Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar 5 Kapal Selam Perang Termahal di Dunia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |19:56 WIB
Daftar 5 Kapal Selam Perang Termahal di Dunia
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA-Inilah daftar 5 kapal selam perang termahal di dunia yang mungkin belum Anda ketahui. Kapal selam menjadi salah satu alat yang digunakan dalam sistem pertahanan negara.

Perlu diketahui, kapal selam perang memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan ada 5 kapal selam perang termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (23/6/2023), berikut daftarnya

5. Marion Hyper-Sub Submersible Powerboat USD9,5 juta

Kapal Selam Kapal Selam Marion Hyper-Sub adalah hibrida unik antara speedboat dan kapal selam punya harga fantastis yakni USD9,5 juta atau sekitar Rp140 miliar jika kurs rupiah Rp14.800. Di permukaan, model ini dapat mencapai kecepatan hingga 40 knot sementara di bawah air, kapal selam dapat menyelam hingga 600 kaki menggunakan sistem menyelam isi ulang listrik. Interiornya – lengkap dengan jok kulit dan serat kayu – dapat menampung hingga lima orang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150256/kapal-G7Co_large.jpg
Momen Awak Kapal Perang HMS Richmond dan TNI AL Joget Kicir-Kicir di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150229/kapal_perang_inggris-Sbhp_large.jpg
Kapal Perang HMS Richmond Milik Inggris Bersandar di Tanjung Priok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/18/337/2473400/4-fakta-indonesia-produksi-kapal-perang-inggris-intip-kecanggihannya-KkjLbOuIeo.jpg
4 Fakta Indonesia Produksi Kapal Perang Inggris, Intip Kecanggihannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/08/337/2053031/kapal-perang-jepang-melipir-ke-jakarta-usai-misi-di-somalia-50Yn4Se84h.jpg
Kapal Perang Jepang Melipir ke Jakarta Usai Misi di Somalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/05/337/1906635/2-kapal-perang-jepang-singgah-di-jakarta-5gL8LHNEQo.jpg
2 Kapal Perang Jepang Singgah di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/06/337/1730034/tni-al-dapat-tambahan-kapal-perang-kri-kurau-856-ini-sederet-keunggulannya-mvfgkm1ahq.jpg
TNI AL Dapat Tambahan Kapal Perang KRI Kurau-856, Ini Sederet Keunggulannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement