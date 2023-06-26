Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ketidakstabilan Politik Tingkatkan Tekanan ke Rusia, Apa yang Akan Dilakukan Putin?

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:29 WIB
Ketidakstabilan Politik Tingkatkan Tekanan ke Rusia, Apa yang Akan Dilakukan Putin?
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Sputnik/Kremlin Pool/EPA-EFE/REX)
RUSIARusia mengalami kekacauan yang cukup pelik pada akhir pekan lalu. Hal ini jelas meningkatkan tekanan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Pimpinan kelompok Wagner Yevgeny Prigozhin mengatakan dia siap untuk "melakukan segalanya" dalam pemberontakannya melawan militer Rusia. Kemudian dia tiba-tiba berbalik arah dan memerintahkan petarung Wagnernya kembali ke pangkalan.

Dalam pidato TV, Presiden Vladimir Putin menyatakan pemberontakan itu "petualangan kriminal... kejahatan yang menyedihkan... pengkhianatan... pemerasan dan terorisme." Namun hanya beberapa jam kemudian, sebagai bagian dari kesepakatan dengan Prigozhin, terungkap bahwa semua tuntutan pidana terhadap pemimpin Wagner dibatalkan.

Semua kejadian ini seolah mengubah persepsi tentang Presiden Putin.

"Dia pasti terlihat lebih lemah," kata Konstantin Remchukov, pemilik dan pemimpin redaksi Nezavisimaya Gazeta.

"Anda tidak dapat membuat pernyataan publik yang menyatakan bahwa orang adalah penjahat dan kemudian, pada hari yang sama, pada akhirnya, biarkan sekretaris pers Anda tidak setuju dengan Anda dan berkata 'Tidak, orang-orang itu tidak melanggar hukum pidana,” lanjutnya.

Mantan menteri pembangunan ekonomi Rusia, Andrei Nechaev, mengatakan hal serupa.

      
