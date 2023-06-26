Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasca Upaya Kudeta Dibatalkan, Eks Jenderal Inggris Khawatir Bos Wagner Serang Ukraina dari Belarusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |11:40 WIB
Bos perusahaan tentara bayaran Grup Wagner, Yevgeny Prigozhin. (Foto: Reuters)
LONDON - Ukraina harus memperkuat pertahanannya terhadap potensi serangan yang dipimpin oleh Pimpinan Kelompok Tentara Bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin yang diluncurkan ke Kyiv dari Belarusia, kata mantan kepala staf umum Angkatan Darat Inggris Jenderal Richard Dannatt pada Minggu, (25/6/2023). Peringatan itu disampaikan Dannatt setelah Prigozhin diasingkan ke Belarusia menyusul upaya pemberontakan ke Moskow yang dibatalkan.

"Fakta bahwa dia pergi ke Belarus adalah masalah yang memprihatinkan," kata sang jenderal kepada Sky News.

Dia menambahkan bahwa jika Prigozhin telah “mempertahankan kekuatan tempur yang efektif di sekelilingnya maka dia menghadirkan ancaman lagi ke sayap Ukraina yang paling dekat dengan Kyiv”.

Dannatt mengatakan "sangat mungkin" bahwa Rusia dapat menggunakan pasukan Wagner untuk mencoba merebut kembali ibu kota Ukraina.

Mengenai “kegagalan” pemberontakan Wagner, jenderal Inggris itu berkata: “(Presiden Rusia Vladimir) Putin pasti jauh berkurang. Militer Rusia... jelas dalam kekacauan.”

Pasukan Rusia, awalnya dikerahkan untuk melindungi Moskow, mundur pada Minggu ketika tentara bayaran Wagner yang maju ke ibu kota menghentikan pawai mereka. Tentara bayaran, yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin, sebelumnya tampaknya mengambil alih markas militer Rusia di Rostov-on-Don, yang mengelola operasi di Ukraina, dan melanjutkan kemajuan mereka menuju Moskow dengan perlawanan minimal. Mereka dilaporkan berhasil menjatuhkan beberapa helikopter dan pesawat komunikasi militer.

Halaman:
1 2
      
