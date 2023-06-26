Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Buntut Pembangunan Pemukiman di Tepi Barat, AS Hentikan Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi dengan Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |16:46 WIB
Konflik Israel-Palestina terus memanas di Tepi Barat (Foto: Antara/Xinhua)
YERUSALEM - Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menghentikan kerja sama ilmiah dan teknologi dengan Israel di luar Garis Hijau.

Hal ini diungkapkan media Israel pada Minggu (25/6/2023). Garis Hijau merupakan batas antara Israel dan wilayah-wilayah yang diduduki Israel selama perang Timur Tengah pada 1967.

Keputusan AS itu muncul seminggu setelah pemerintah Israel memberikan otorisasi bagi pembangunan lebih dari 4.500 rumah baru di wilayah pendudukan di Tepi Barat.

"Perintah ini mencerminkan posisi AS yang konsisten selama bertahun-tahun, yang ditegaskan kembali oleh pemerintahan ini," kata seorang pejabat AS, yang tak disebutkan namanya, dikutip Antara.

"Status wilayah geografi di bawah kekuasaan Israel setelah 5 Juni 1967 harus ditentukan dalam penyelesaian akhir," kata pejabat tersebut kepada media Israel, KAN.

Keputusan itu berarti AS kembali ke kebijakan mantan Presiden Barack Obama, yang menetapkan bahwa tidak ada kerja sama pada wilayah geografi yang berlokasi di luar perbatasan 1967.

Pada 2019, mantan Presiden Donald Trump menandatangani dua dokumen yang mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

