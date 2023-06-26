Kerusuhan Tewaskan 20 Orang, Pemerintah Tetapkan Jam Malam Selama 15 Hari

HONDURAS - Pemerintah Honduras pada Minggu (25/6/2023) mengumumkan pemberlakuan jam malam di dua kota di bagian utara setelah lebih dari 20 orang tewas dalam semalaman akibat rangkaian serangan di tengah peningkatan kekerasan di negara itu.

Juru bicara kepolisian, Edgardo Barahona, mengatakan kepada Reuters, kelompok pria bersenjata berat melepaskan tembakan pada Sabtu (24/6/2023) malam di sebuah tempat biliar di lingkungan kota pabrik Choloma hingga menyebabkan 13 orang tewas dan beberapa lainnya terluka parah.

BACA JUGA: Honduras Berlakukan Jam Malam Setelah 22 Orang Ditembak Mati dalam Semalam

Barahona menambahkan setidaknya 11 pembunuhan lainnya juga terjadi pada Sabtu (24/6/2023) dalam di lokasi berbeda di daerah Lembah Sulla di utara, termasuk di kota industri San Pedro Sulay.

Presiden Xiomara Castro mengumumkan jam malam selama 15 hari di Choloma antara pukul 21.00 dan 04.00 waktu setempat, yang berlaku sesegera mungkin. Lalu jam malam di San Pedro Sula mulai 4 Juli mendatang.

"Beberapa operasi dalam bentuk penggerebekan, penangkapan, dan di pos-pos pemeriksaan akan dimulai," kata Castro melalui akunnya di Twitter, dikutip Antara.

Sejak Desember 2022, keadaan darurat mulai diberlakukan di beberapa daerah di Honduras sebagai upaya untuk menghadapi geng pembawa kekerasan serta perang wilayah.