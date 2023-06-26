Serangan Dahsyat di Kherson Tewaskan 1 Orang dan 7 Terluka, Termasuk Wanita Hamil

Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut dan tidak diketahui kapan akan berakhir (Foto: EPA-EFE)

UKRAINA – Satu orang tewas dan tujuh lainnya termasuk seorang wanita hamil terluka setelah Kherson terkena serangan tembakan hebat pada Senin (26/6/2023).

Oleksandr Prokudin, Kepala administrasi militer wilayah Kherson, mengatakan di Telegram bahwa distrik pemukiman di kota selatan termasuk di antara daerah yang terkena 17 peluru.

Di timur laut Kherson, serangan juga melanda desa Antonivka dan Burhunka.

Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada Senin (26/6/2023) bahwa mereka menembak jatuh 13 target udara milik Rusia dalam semalam. Termasuk dua rudal jelajah Kalibr, tujuh drone serang Shahed dan empat kendaraan udara tak berawak.

Natalia Humeniuk, juru bicara Komando Selatan Ukraina, mengatakan tidak ada yang terluka dalam serangan yang merusak jendela di dua gedung apartemen.