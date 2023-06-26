Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Dahsyat di Kherson Tewaskan 1 Orang dan 7 Terluka, Termasuk Wanita Hamil

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:01 WIB
Serangan Dahsyat di Kherson Tewaskan 1 Orang dan 7 Terluka, Termasuk Wanita Hamil
Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut dan tidak diketahui kapan akan berakhir (Foto: EPA-EFE)
A
A
A

UKRAINA – Satu orang tewas dan tujuh lainnya termasuk seorang wanita hamil terluka setelah Kherson terkena serangan tembakan hebat pada Senin (26/6/2023).

Oleksandr Prokudin, Kepala administrasi militer wilayah Kherson, mengatakan di Telegram bahwa distrik pemukiman di kota selatan termasuk di antara daerah yang terkena 17 peluru.

Di timur laut Kherson, serangan juga melanda desa Antonivka dan Burhunka.

Sementara itu, Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada Senin (26/6/2023) bahwa mereka menembak jatuh 13 target udara milik Rusia dalam semalam. Termasuk dua rudal jelajah Kalibr, tujuh drone serang Shahed dan empat kendaraan udara tak berawak.

Natalia Humeniuk, juru bicara Komando Selatan Ukraina, mengatakan tidak ada yang terluka dalam serangan yang merusak jendela di dua gedung apartemen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement