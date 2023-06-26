Advertisement
Meski Terhambat Badai yang Kuat, Ukraina Klaim Tembak Jatuh 13 Rudal hingga Drone Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:25 WIB
Meski Terhambat Badai yang Kuat, Ukraina Klaim Tembak Jatuh 13 Rudal hingga Drone Rusia
Ukraina klaim tembak jatuh rudal dan drone Rusia (Foto: AFP)
UKRAINA - Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada Senin (26/6/2023) bahwa mereka menembak jatuh 13 target udara milik Rusia dalam semalam. Termasuk dua rudal jelajah Kalibr, tujuh drone serang Shahed dan empat kendaraan udara tak berawak.

Natalia Humeniuk, juru bicara Komando Selatan Ukraina, mengatakan tidak ada yang terluka dalam serangan yang merusak jendela di dua gedung apartemen.

Dia menjelaskan upaya pertahanan udara terhambat oleh kondisi cuaca yang sulit, termasuk badai yang sangat kuat di laut dan badai petir sepanjang malam.

Wali Kota ibu kota, pada Senin (26/6/2023) mengatakan semua pembatasan keamanan yang diberlakukan di Moskow setelah pemberontakan Wagner telah berakhir.

"Kami mencabut semua pembatasan yang terkait dengan pengenalan rezim operasi kontra-terorisme," kata Wali Kota Sergei Sobyanin di Telegram.

Sebuah tim CNN mengamati Lapangan Merah diblokir pada Minggu (25/6/2023), sehari setelah bos Wagner Yevgeny Prigozhin membatalkan pemberontakan singkatnya. Partisi logam terlihat memblokir akses ke pusat kota dan beberapa petugas keamanan hadir.

