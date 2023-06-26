Advertisement
HOME NEWS BALI

Brigjen Ida Bagus Diangkat Jadi Kapolda Bali

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |10:59 WIB
Brigjen Ida Bagus Diangkat Jadi Kapolda Bali
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah jabatan pada Korps Bhayangkara. Salah satunya yaitu jabatan Kapolda Bali yang akan diemban oleh Brigjen Ida Bagus KD Putra Narendra.

Penunjukan itu tertuang pada Surat Telegram dari Kapolri bernomor ST/1394/VI/KEP/2023 tanggal 24 Juni 2023. Surat Telegram juga sudah ditandatangani oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku ASDM Polri.

“Brigjen Pol Ida Bagus KD Putra Narendra diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bali,” tulis surat telegram tersebut, dikutip Senin (26/6/2023).

Ida Bagus akan menggantikan Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra yang dimutasikan sebagai pejabat tinggi Baintelkam Polri dengan persiapan penugasan di luar struktur.

Penunjukan Brigjen Ida Bagus menandakan dirinya akan mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi.

Ida Bagus akan berpangkat bintang dua atau Irjen saat menjabat sebagai Kapolda Bali.

Halaman:
1 2
      
