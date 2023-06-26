2 Pria Nekat Curi 50 Kg Alpukat, 1 Tewas Diamuk Massa

LAMPUNG TIMUR - Dua pria di Lampung Timur diamuk massa setelah tertangkap lantaran nekat mencuri buah alpukat, pada Sabtu 24 Juni 2023. Satu dari dua pelaku meninggal dunia.

Kedua tersangka pencuri buah alpukat tersebut masing-masing berinisial SW (36) dan SR (35) warga Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung.

Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, peristiwa tersebut berawal saat salah seorang warga Jabung berinisial IW (34) bertemu dengan kedua tersangka yang hendak keluar dari area perkebunan miliknya.

IW merasa curiga dengan gerak-gerik keduanya dan kedua pelaku juga terlihat membawa keranjang yang diduga berisi puluhan kilogram buah alpukat.

Saat ditanya dan akan diperiksa isi keranjangnya oleh IW, kata Rizal, kedua tersangka merasa keberatan dan malah mencabut senjata tajam jenis golok, sehingga sempat terjadi adu mulut.

Tak lama kemudian datang sejumlah warga dan diduga terjadi aksi amuk massa yang mengakibatkan kedua tersangka mengalami luka-luka.

"Satu tersangka berinisial SW akhirnya meninggal dunia saat akan dibawa ke rumah sakit," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).