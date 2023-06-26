Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gerak Cepat Satgas Yonif 143/TWEJ Berantas Malaria di Pedalaman Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |09:40 WIB
Gerak Cepat Satgas Yonif 143/TWEJ Berantas Malaria di Pedalaman Papua
Foto: dok TNI
A
A
A

KEEROM - Satgas Batalyon Infanteri 143/Tri Wira Eka Jaya (Yonif 143/TWEJ) Pos Senggi melakukan fogging guna membantu masyarakat memberantas penyakit malaria di Kampung Senggi, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua.

Wadan Satgas Yonif 143/TWEJ Mayor Inf Adi Ariyanto mengatakan, kegiatan semacam ini merupakan salah satu cara untuk memberantas perkembangan nyamuk malaria yang memang sangat berbahaya mengingat daerah tersebut merupakan daerah endemi.

"Sebagai wujud komitmen dan kepedulian Satgas dibidang kesehatan secara berkala kami melaksanakan fogging guna membantu masyarakat mengatasi dan memberantas penyebaran penyakit malaria," ujarnya, Senin (26/6/2023).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Pasiter Satgas Yonif 143/TWEJ Lettu Inf Bekti Handoko ini menyisir pemukiman warga Kampung Senggi untuk melakukan Fogging, masyarakatpun menyambut dengan sangat antusias upaya yang dilakukan oleh anggota Satgas ini.

"Disamping rumah hunian, lingkungan sekitarpun tak luput dari sasaran Fogging yang mana tempat ini disinyalir menjadi sarang persembunyian nyamuk," tutup Wadansatgas.

