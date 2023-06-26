Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Effendi Syahputra Beli Saham PSPS, Kembalikan Format Lama Klub Kebanggaan Warga Pekanbaru

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |09:57 WIB
Effendi Syahputra Beli Saham PSPS, Kembalikan Format Lama Klub Kebanggaan Warga Pekanbaru
Ilustrasi/ Doc: Banda Haruddin Tanjung
A
A
A

 

PEKANBARU - Effendi Syahputra resmi membeli mayoritas saham Persatuan Sepakbola Pekanbaru Sekitarnya (PSPS). Pembelian saham klub sepakbola asal Pekanbaru itu diumumkan saat puncak perayaan HUT Kota Pekanbaru ke-239 pada Sabtu (25/6/2023) malam.

Pengumuman ini dihadiri Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, CEO PSPS Pekanbaru Effendi Syahputra. Hadirnya juga perwakilan suporter PSPS seperti Curva Nord, Askar Theking dan lainnya.

 BACA JUGA:

"Kami mau berinvestasi bola di Bumi Lancang Kuning (Riau) salah satunya karena ada jaminan dan dukungan dari Pak PJ Wali Kota Pekanbaru," ucap Effendi Syahputra, CEO Pekanbaru.

PSPS Pekanbaru sudah lama berdiri. Namun seiring waktu, pada tahun lalu PSPS kekurangan pendanaan. Akhirnya saham PSPS dibeli oleh pengusaha asal Malaysia, Norizam Tukiman. Sejak dibeli Nuriman namanya pun berganti menjadi PSPS Riau.

 BACA JUGA:

Dalam kompetisi liga 2, terjadi kericuhan saat PSPS menjalani pertandingan di laga II. Di mana kericuhan yang berujung pembakaran kursi Stadion Rumbai Pekanbaru. Karena kerusuhan Nuriman pindah home base tempat lain yakni di Batam, Provisi Kepri.

"PSPS Pekanbaru untuk kita kembalikan dalam bentuk PSPS Pekanbaru yang sesungguhnya. Mohon doa, kami ingin memaksimalkan potensi lokal," tukas Effendi yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Partai Perindo.

