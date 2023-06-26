Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Curi Motor di Lima Lokasi, Penjahat Kambuhan Ambruk Ditembak Polisi

Demon Fajri , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:08 WIB
Curi Motor di Lima Lokasi, Penjahat Kambuhan Ambruk Ditembak Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BENGKULU - Salah satu warga Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, berinisial RH (21), ditangkap tim Totaici, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu.

Residivis pengeroyokan, pada tahun 2021 ini ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor). Pria 21 tahun itu diberi hadiah timah panas, pada bagian betis sebelah kiri dan kanan. Tersangka ini ingin melarikan diri ketika pengembangan mencari barang bukti nomor polisi sepeda motor yang dibuangnya.

Dari keterangan spesialis curnamor ini, tindak pidana pencurian sepeda motor bersama sama dua rekannya yang berhasil melarikan diri telah mencuri sepeda motor di lima tempat kejadian perkara (TKP).

Rinciannya, tiga lokasi di Kecamatan Seginim dan dua lokasi di Kecamatan Bunga Mas, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari tersangka RH, tim Totaici Satreskrim Polres Bengkulu Selatan, berhasil mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor jenis matic mereka Honda Beat, dan 1 buah Kunci Y.

