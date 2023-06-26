Santri Pendukung Ganjar Pranowo di Lebak Bikin Pelatihan Buat Pupuk

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo sudah merambah di berbagai kalangan. Dukungan kali ini berasal dari kalangan santri. Mereka menamakan komunitasnya sebagai Santri Dukung Ganjar (SDG). Para santri tersebut memantapkan komitmen mendukung Ganjar di Pilpres 2024 lewat pelatihan pembuatan pupuk organik.

Pelatihan tersebut dimentori langsung oleh Purnabakti Dosen Fakultas Pertanian IPB, Prof Dr Ir Hein Nicolas M Sc dan diikuti oleh puluhan santri di Pondok Pesantren Nurul Hijrah, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam pelatihan tersebut, Hein menjelaskan tentang penggunaan pemanfaatan kotoran hewan dan daun kering untuk dijadikan pupuk.

"Fungsinya untuk menetralisir PH, mengurai tanah dan zat pengatur tumbuh. Bilamana itu sudah terbentuk menjadi kompos, maka akan menghidupi seluruh tumbuhan apa saja, seper seperti tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Hal tersebut akan mempercepat proses pertumbuhan dari tanaman itu sendiri," kata Hein melalui keterangan resminya, Senin (26/6/2023).

Hein berharap pelatihan tersebut bisa memperkuat posisi santri khususnya dalam sektor pertanian. Sebab, dia menilai, dengan jumlahnya yang banyak, santri bisa membangun ekosistemnya di sektor pertanian. "Supaya menjadi santri yang memiliki kemampuan agama yang kuat dan keilmuan dunia berbasis pertanian," ujar Hein.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Banten, Yury Alam Fathallah menyampaikan pentingnya pelatihan pembuatan pupuk untuk para santri. Ia berharap para santri bisa menggunakan pupuk organik dalam rangka mengoptimalkan proses pertanian.

"Dari pelatihan ini, para santri mengetahui manfaat bagaimana kotor hewan yang selama ini banyak dibuang bisa dimanfaatkan sebagai pahan pupuk. Banyak pesantren yang beternak, tapi tidak paham bagaimana memanfaatkan kotoran hewan dengan optimal," ucap Yury.