Gempa M4,6 Guncang Sabang Aceh

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,6 mengguncang Kota Sabang, Aceh pukul 20.32 WIB, Senin (26/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 7.43 LU, 93.86 BT atau 235 Km Barat Laut Kota Sabang, Aceh. Adapun gempa tersebut berkedalaman 134 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

