Duel Pakai Sajam, Dua Warga Bantul Alami Luka Bacok

BANTUL - Dua warga Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul harus mendapatkan perawatan medis, karena mengalami luka bacok setelah keduanya berduel menggunakan senjata tajam, pada Minggu 25 Juni 2023.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, keduanya yakni Ervin Tri Susanto (31) dan Apris Rohwan (44).

Dijelaskan, awalnya sekira pukul 22.00 WIB, Apris Rohwan menantang Ervin untuk berduel di lapangan Sidomulyo, namun tak ditanggapi oleh Ervin. Dengan emosi, kemudian Apris nekat mendatangi Ervin sehingga terjadilah duel tersebut.

"Keduanya sama-sama menggunakan senjata tajam saat melakukan perkelahian," ujar Jeffry, Senin (26/6/2023).