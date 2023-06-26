Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat Bersama Ganjaran Buruh di Ungaran

UNGARAN - Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar kegiatan jalan sehat dengan Tema Jalan Sehat Buruh Meraih Ganjaran" di Lapangan Desa Jatirungo, Pringapus, Ungaran, Jawa Tengah.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan, sebagai sukarelawan Ganjar Pranowo yang berfokus pada kaum buruh dengan menggelar acara yang variatif. Acara ini tak lain adalah untuk meraih ganjaran kesejahteraan melalui kemenangan Ganjar Pranowo di 2024.

BACA JUGA: Ustadz Sahabat Ganjar Gelar Edukasi Pemahaman Agama untuk Masyarakat Desa

"Kali ini bentuk acaranya olahraga, jalan sehat. Minggu lalu di Solo senam ceria, kemudian jalan sehat dan kegiatan olahraga di tempat-tempat lain," ujar Lukman, Senin (26/6/2023).

Selain mengadakan kegiatan jalan sehat, mereka juga menghadirkan hiburan yang bermacam-macam. "Ada pusat jajanan. Kami juga mengundang UMKM di sekitar sini," kata dia.

Dikatakannya, pelaku UMKM itu disediakan wadah dalam Warung Ganjaran. Selain bermanfaat bagi masyarakat dan buruh, mereja juga merangkul kalangan UMKM. "Jadi, pada hari ini kami melibatkan sekitar 3.000 orang dalam kegiatan ini," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiantan tersebut terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang setiap hari dan setiap saat olahraga terus.

"Tentu ini menjadi modal yang besar bagi kepemimpinan ke depan. Rakyat sehat pasti negara kuat," kata dia.

Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk terus gencar melakukan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat di kawasan Kabupaten Semarang yang terdapat 800.000 pemilih dan 75 persennya adalah kaum buruh.

Sekjen GBB, Kelik Ismunanto mengatakan, 3.000 peserta itu mayoritas adalah kaum buruh sekitar dan juga mendukung Ganjar Pranowo.