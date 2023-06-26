Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat Bersama Ganjaran Buruh di Ungaran

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |21:04 WIB
Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat Bersama Ganjaran Buruh di Ungaran
Ribuan massa buruh ikuti jalan sehat di Ungaran
A
A
A

UNGARAN - Relawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar kegiatan jalan sehat dengan Tema Jalan Sehat Buruh Meraih Ganjaran" di Lapangan Desa Jatirungo, Pringapus, Ungaran, Jawa Tengah.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan, sebagai sukarelawan Ganjar Pranowo yang berfokus pada kaum buruh dengan menggelar acara yang variatif. Acara ini tak lain adalah untuk meraih ganjaran kesejahteraan melalui kemenangan Ganjar Pranowo di 2024.

"Kali ini bentuk acaranya olahraga, jalan sehat. Minggu lalu di Solo senam ceria, kemudian jalan sehat dan kegiatan olahraga di tempat-tempat lain," ujar Lukman, Senin (26/6/2023).

Selain mengadakan kegiatan jalan sehat, mereka juga menghadirkan hiburan yang bermacam-macam. "Ada pusat jajanan. Kami juga mengundang UMKM di sekitar sini," kata dia.

Dikatakannya, pelaku UMKM itu disediakan wadah dalam Warung Ganjaran. Selain bermanfaat bagi masyarakat dan buruh, mereja juga merangkul kalangan UMKM. "Jadi, pada hari ini kami melibatkan sekitar 3.000 orang dalam kegiatan ini," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiantan tersebut terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang setiap hari dan setiap saat olahraga terus.

"Tentu ini menjadi modal yang besar bagi kepemimpinan ke depan. Rakyat sehat pasti negara kuat," kata dia.

Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk terus gencar melakukan sosialisasi dan kegiatan bermanfaat di kawasan Kabupaten Semarang yang terdapat 800.000 pemilih dan 75 persennya adalah kaum buruh.

Sekjen GBB, Kelik Ismunanto mengatakan, 3.000 peserta itu mayoritas adalah kaum buruh sekitar dan juga mendukung Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154522//ferry_kurnia-lx3T_large.jpg
Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia: Pemisahan Pemilu Jadi Momentum Perbaikan Integritas Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153392//putusan_mk_tentang_pemilu_ketua_f_pkb_mpr_uud_1945_adalah_konstitusi_tertinggi-zZBO_large.jpg
Putusan MK Tentang Pemilu, Ketua F-PKB MPR: UUD 1945 Adalah Konstitusi Tertinggi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement