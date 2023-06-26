Polisi Identifikasi Geng Motor Pembacok Warga di Sukabumi

SUKABUMI - Polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku anggota geng motor yang melakukan pembacokan kepada warga Jalan Merdeka, Kampung Tegallaya, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Salah satu terduga pelaku yang melakukan live streaming di sosial media memudahkan aparat Kepolisian mencari indentitas pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut. Selain melakukan live streaming, video amatir saat kejadian tersebar di masyarakat.

Kapolsek Lembursitu Polres Sukabumi Kota, AKP Agus Suherman membenarkan jika peristiwa dugaan pembacokan oleh geng motor itu sempat disiarkan langsung melalui Instagram. Menurutnya, video itu menjadi bukti untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

Saat ditanya soal dugaan identitas geng motor yang melakukan penyerangan dan membacok warga Lembursitu tersebut, Agus mengatakan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait nama kelompok yang merujuk pada satu geng motor.

“Sementara masih kita dalami, namun di antaranya kerja sama Unit Reskrim Polsek dengan Polres Sukabumi Kota sudah mulai terlihat titik terangnya, mudah-mudahan, mohon doanya,” ujar Agus kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (25/6/2023).

Agus berharap dengan adanya bukti rekaman dan live streaming di sosial media dapat menjadi titik terang untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan. Pihaknya mengupayakan hasil penyelidikan bisa mengarah ke pelaku.