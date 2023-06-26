Pastikan Tak Ada Aktivitas, Satpol PP Sidak Galangan Kapal Raksasa Milik Al-Zaytun

INDRAMAYU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Galangan Kapal milik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Sidak dilakukan guna memastikan tidak ada aktivitas apapun di usaha milik Ponpes Al-Zaytun yang sebelumnya telah disegel Pemerintah Daerah (Pemda) setempat karena belum mengantongi izin.

Bupati Indramayu, Nina Agustina, mengatakan, Galangan Kapal milik Al-Zaytun itu disegel Pemda Indramayu sejak 15 Oktober 2022 lalu. Penyegelan sebelum polemik perihal dugaan ajaran sesat di ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu mencuat ke ranah publik.

BACA JUGA: Nasib Ponpes Al Zaytun Bakal Diumumkan Pekan Depan

Kala itu, lanjut Nina, ia curiga atas adanya aktivitas di sana. Nina pun menugaskan Kasatpol PP Indramayu untuk melakukan pengecekan.

"Rupanya, di sana tengah ada aktivitas pembuatan kapal raksasa berukuran hingga 600 gross ton (GT). Kemudian, setelah kita cek, ternyata perizinannya belum dipenuhi," kata Nina, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (25/6/2023).

Di sisi lain, Nina Agustina mengakui, pihak Al-Zaytun melalui anak dari Panji Gumilang sempat meminta audiensi dengan Pemda Indramayu soal penyegelan tersebut.