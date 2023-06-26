Begini Kondisi Terkini Ponpes Al Zaytun di Tengah Aksi 266

INDRAMAYU - Forum Persaudaraan Islam (FPI) menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin (26/6/2023). Dalam aksinya, FPI menuntut pembubaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun dan meminta pimpinannya, Panji Gumilang ditangkap.

Aksi bertajuk 266 itu berlangsung di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta. Diketahui yang akan menjadi koordinator lapangan (Korlap) dalam aksi itu adalah Ustaz Yordan.

"Seruan All Out Aksi 266. Cabut Izin dan tutup permanen Ponpes Al-Zaytun," tulis keterangan dalam poster tersebut dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (26/6/2023).

BACA JUGA: Polda Jabar Tunggu Perintah Lakukan Penyelidikan Al Zaytun

Sementara, situasi terkini Ponpes Al-Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu terlihat normal seperi biasa.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, tidak ada aktivitas apapun yang menonjol serta dapat mengganggu kegiatan di wilayah setempat.

Tampak hanya ada seorang petugas keamanan yang berjaga di gerbang utama Al-Zaytun. Namun, di depan ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu terlihat masih terpasang kawat berduri.