Gaet Kader Perempuan, Kartini Perindo Buka Kelas Memasak Pempek Dos

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kartini Perindo Kota Palembang terus berupaya menggaet kader perempuan, salah satunya membuka pelatihan kelas memasak.

Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang, Lely Camelia mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kelas memasak bagi emak-emak di Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

"Dalam pelatihan kelas memasak ini, kita mengajarkan bagaimana cara membuat salah satu makanan khas di Sumsel yakni pempek dos," ujar Lely, Minggu (26/6/2023).

Selain mengajarkan cara membuat pempek dos, lanjut Lely, pihaknya juga menjadikan ajang ini sebagai cara memperkenalkan Kartini Perindo yang merupakan bagian dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bakal calon presiden (Bacapres) Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.