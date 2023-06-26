Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Gaet Kader Perempuan, Kartini Perindo Buka Kelas Memasak Pempek Dos

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |02:01 WIB
Gaet Kader Perempuan, Kartini Perindo Buka Kelas Memasak Pempek Dos
Ketua DPD Kartini Perindo Palembang Lely Camelia (Foto: Dede Febriansyah)
A
A
A

PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kartini Perindo Kota Palembang terus berupaya menggaet kader perempuan, salah satunya membuka pelatihan kelas memasak.

Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang, Lely Camelia mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kelas memasak bagi emak-emak di Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

"Dalam pelatihan kelas memasak ini, kita mengajarkan bagaimana cara membuat salah satu makanan khas di Sumsel yakni pempek dos," ujar Lely, Minggu (26/6/2023).

Selain mengajarkan cara membuat pempek dos, lanjut Lely, pihaknya juga menjadikan ajang ini sebagai cara memperkenalkan Kartini Perindo yang merupakan bagian dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung bakal calon presiden (Bacapres) Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement