5 Kapolres di Jajaran Polda Sumsel Dimutasi

PALEMBANG - Sebanyak lima Kapolres di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) dimutasi. Mutasi tersebut dilakukan usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram dengan No.ST/1395/VI/KEP/2023.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi mengatakan, mutasi terhadap sejumlah Perwira Menengah (Pamen) Polda Sumsel tersebut dilakukan terhadap Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Banyuasin, Musi Banyuasin, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara (Muratara).

"Kapolres Muba AKBP Siswandi digantikan AKBP Imam Safii yang sebelumnya menjabat Kapolres Banyuasin. Sementara AKBP Siswandi mendapati jabatan baru sebagai Kasubagtoring Bagdumas Rorenmin Itwasum Polri," ujar Supriadi, Senin (26/6/2023).

Lalu, posisi Kapolres Banyuasin digantikan, AKBP Ferly Rosa Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Muratara. Kemudian Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi, mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Wadir Ditres Narkoba Polda Sumsel.

Kemudian, AKBP Indra Arya Yudha yang sebelumnya menjabat Kapolres OKU Selatan dimutasi menjadi Kapolres Lubuklinggau. Lalu, AKBP Listiyono Dwi Nugroho, Kasubagdalops Bagfasdal Rodalops Sops Polri menjabat sebagai Kapolres OKU Selatan.

"Dan untuk Kapolres Muratara dijabat AKBP Koko Arianto yang sebelumnya menjabat Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumsel," jelasnya.

Sedangkan, untuk lingkup Polda Sumsel yang juga dimutasi yakni Wadir Res Narkoba AKBP Djoko Lestari ditempatkan sebagai Perwira Menengah (Pamen) Baintelkam Polri.

Beberapa Perwira polisi di Polrestabes Palembang yang di mutasikan jabatannya yakni, AKBP Rendy Surya Aditama, yang sebelumnya Kasat Lantas Polrestabes Palembang, diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Sumsel.

Kemudian untuk jabatan baru sebagai Kasat Lantas Polrestabes Palembang, yakni Kompol Emil Eka Putra, dari Koorspripim Polda Sumsel. Kompol Rian Suhendi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Ilir Barat I Palembang, dimutasikan sebagai pamen RO SDM Polda Sumsel, dalam rangka DIK Sempimen Polri.

Jabatan baru sebagai Kapolsek IB I Palembang, di isi oleh Kompol Ginanjar Aliya Sukmana, yang sebelumnya sebagai Kapolsek Ilir Timur I Palembang.

Sementara jabatan baru sebagai Kapolsek IT I Palembang, yakni AKP M Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagops Polres Musi Rawas Utara, Polda Sumsel.

Selanjutnya Kompol Irene, sebelumnya adalah Kapolsek Ilir Barat II Palembang, di angkat dalam jabatan barunya sebagai Kasubbagrenminops Bagbinopsnal Ditlantas Polda Sumsel.

Kompol Wira Satria Yudha, Kabag Ops Polres Empat Lawang, di angkat dalam jabatan barunya sebagai Kapolsek Ilir Barat II Palembang, menggantikan Kompol Irene.