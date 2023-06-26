Gagal Nanjak, Bus Rombongan Majelis Taklim Asal Palembang Terbalik di Pagaralam

PAGARALAM - Diduga gagal menaiki jalan tanjakan, satu unit bus yang membawa penumpang emak-emak rombongan jamaah Majelis Taklim dari Kota Palembang mengalami kecelakaan di jalur menuju objek wisata air terjun Cughup Embun, Kota Pagar Alam.

Anggota Intelkam Polsek Pagar Alam Utara, Eka mengatakan, bahwa bus dengan Nopol B 7855 PDA diduga tak kuat menaiki tanjakan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga membuat kendaraan menabrak dinding pembatas dan terguling.

"Bus pariwisata itu membawa 36 penumpang, di antaranya 32 anggota majelis taklim Desa Bukit Baru Ilir Barat I Gang Lebak RT04 RW 06 Kota Palembang, dua pemandu wisata dan dua sopir bersama kernet bus," ujar Eka, Senin (26/6/2023).

Akibat kecelakaan tersebut, Eka menyebutkan, sejumlah penumpang mengalami luka. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Besemah Kota Pagaralam.

"Untuk penumpang yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit dan ada juga yang lainnya dibawa ke rumah kerabatnya. Untuk sementara penyebab kecelakaan masih didalami," jelasnya.