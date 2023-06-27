Advertisement
INTERNATIONAL

Meski Tuntutan Pidana Telah Dibatalkan, Rusia Masih Selidiki Bos Wagner Soal Pengkhianatan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |06:38 WIB
Meski Tuntutan Pidana Telah Dibatalkan, Rusia Masih Selidiki Bos Wagner Soal Pengkhianatan
Rusia tetap melakukan penyelidikan ke bos Wagner (GFoto: Reuters)
RUSIA - Pemimpin tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin tetap berada di bawah penyelidikan Rusia terkait pemberontakannya, meskipun Kremlin mengatakan tuntutan pidana telah dibatalkan.

Prigozhin mengatakan pada Senin (26/5/2023) bahwa tujuan kelompoknya adalah untuk "menghindari penghancuran Wagner", dalam pesan pertamanya sejak pemberontakan yang terjadi pada Sabtu (24/6/2023).

Wagner menduduki Rostov-on-Don di selatan, lalu maju menuju Moskow.

Tapi beberapa jam kemudian mereka berbalik dan dakwaan dibatalkan.

Dikutip BBC, banyak yang merasa kesepakatan untuk tidak menuntutnya menunjukkan kelemahan dari Presiden Vladimir Putin, yang sebelumnya mengecam "pengkhianatan" Wagner dalam pidato televisi.

Sebaliknya, Prigozhin ditawari pengasingan di negara tetangga Belarusia, menyusul mediasi oleh pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko.

Wagner telah menuntut agar Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dipecat karena dugaan kesalahannya di medan perang di Ukraina.

      
