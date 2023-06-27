Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Bangkai Kapal Titanic Tidak Diangkat ke Permukaan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |13:32 WIB
Kenapa Bangkai Kapal Titanic Tidak Diangkat ke Permukaan?
JAKARTA- Kenapa bangkai kapal Titanic tidak diangkat ke permukaan menjadi pertanyaan besar hingga saat ini. Kapal yang dibangun pada awal abad ke-20 dan dianggap terbesar dan paling mewah pada masanya.

Pada pelayaran perdananya, Titanic berangkat dari Southampton, Inggris, menuju New York City, Amerika Serikat. Namun, pada malam tanggal 14 April 1912, Titanic bertabrakan dengan gunung es di Samudra Atlantik Utara. Benturan ini merusak lambung kapal dalam skala yang cukup serius dan menyebabkan air masuk ke dalam kapal.

Tenggalamnya kapal Titanic pun menjadi salah satu bencana maritim paling terkenal dalam sejarah. Sudah sangat lama Titanic berada di dasar laut, namun kenapa bangkai kapal Titanic tidak diangkat ke permukaan?

Seperti yang diketahui, kapal Titanic tenggelam pada 1912. Lalu, bangkainya baru ditemukan pada 1985 oleh Robert Ballard dan rekan-rekannya, para ilmuwan yang tengah bereksperimen dengan robot kapal selam berteknologi baru di masa itu.

